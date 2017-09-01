﻿張氏理論——提前排位 安排明智

開鑼日賽事已提早於周三排位，這安排十分明智，反正不必等馬匹賽完有新評分。目前機制是無限定馬匹報名次數及密度，只要有適合評分賽事，可以報完今次，未上陣又報下次了。原則是報名後，這次評分不變，如跑入位置加分加磅也要用早前報名之分及磅。唯一變動是如果已於昨天或前天贏出，這匹馬評分仍不改動，只於原來磅位加七磅，如果加完磅後要負一三四磅及以上則失了出賽資格，如是一三三磅及以下仍可上陣。



目前之賽制是馬匹報名後不可隨便於排位時退出，一定要有健康理由才可，但實質上所有剛剛賽完的馬都會吃料減少，練馬師如想退出可用「胃納不佳」此理由，獸醫一般也不會拒絕。除此之外，馬主家中有事也可，一般是家人去世，受薪董事一定批准退出。最後是一級及二級平磅賽，馬主及練馬師不必給予理由都可自行將馬匹於排位時退出。



張福元