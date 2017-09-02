﻿閘中尋寶——同得福成熟度佔先

開鑼日以沈集成馬房出馬最多，其中頭場最矚目必屬「永旺喜喜」，此駒上周試嘉年華閘難掩鋒芒，型格雄偉，完全不像剛轉三歲之質新馬，而早段速度好，必具質素，唯一問題是三歲馬初出要負頂磅會是考驗，如被過分熱捧要小心。反而筆者更喜歡同場蘇偉賢馬房之「同得福」，此駒已轉四歲，早於上季尾首次試泥閘時，早段已見速度不慢，史卓豐刻意扣韁才居後跟跑。此駒上周配賴維銘與「永旺喜喜」試同組閘，名次雖較落後，但只是沿途按韁跟跑，論走勢不比前駒差，因全程根本紋風未動，論成熟程度甚至更勝前駒，而偉廄初出PPG有不少一出即拼的例子。同場時廄「劍二十」跑姿平平未見突出，成熟程度也一般，待多跑接近後才留意。



第四場沈廄初出馬更多達三匹，當中以「家品皇者」最受注目，因其拍賣會身價過千萬也。此駒試嘉年華閘見早段有速度，惟末段走勢稍勉強下被「獵狐者」趕過，馬有質素但暫時進度仍差一線，不過今場勝在對手弱，也有勝望。「開心日子」與「馬主精選」試同組閘，前駒稍欠速度跑，短途較吃虧；後駒出腳仍見論盡。