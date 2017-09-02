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﻿馬場浮世繪——呂健威開鑼未能在港督戰

2017-09-02 列印
  呂健威於上周飛去英國，為女兒準備在當地升學事宜，期間更到新市場賽馬基地參觀，又到牧場探望明星種馬，如「范高爾」等。而因為準備女兒升學程序較繁複，所以威哥趕不及在明天回港督戰，要等到下周三才可親身主持大局。
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