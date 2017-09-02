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﻿馬場浮世繪——馬會今開會評估颱風安排

2017-09-02 列印
  熱帶低氣壓「瑪娃」逐漸移近香港，天氣報告預測有可能在周日早上最接近香港，不過屆時會否掛八號風球，而影響開鑼日賽事，暫時言之尚早。馬會發言人表示，馬會一直與天文台保持聯繫。

  管理層將在今日開會，以評估最新情況，如果有需要因應情況作出任何安排，將會作出公布。
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