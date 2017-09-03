﻿勝在有方——四季旺後上制勝

「四季旺」上季於四歲經典系列一再跑入前四名，級數僅低於近馬王級之「佳龍駒」和「巴基之星」，所以季尾回到二班負頂磅，也能以終極時速22秒28後上輕易衝贏實力指標「再開心」和「怪獸家長」，級數遠高於此場之短途馬。本身在外地只跑兩仗，五歲自購馬仍未見盡，暑期後體重回升八磅屬佳兆，田草千二比千六更不必講求噸位，細馬少負十六磅應更好跑。嘉年華閘已省起心勁，雷神肯再騎，特首盃常由此類新勝當打馬贏取，忠心鐵馬休後當可交出九成水準，在充足新鮮感下不會嫌路短，出馬少應可在末段後上反先。



「有得威」上季中能兩勝田草千四米，亦具頂班一線地位。上屆特首盃受阻才敗，憑新鮮感也可應付田草千二，缺點是要讓前駒十六磅，只作副選。「駿皇綵」連同外地十二戰全入前五名，亦屬忠心鐵馬，四歲當打仍可望再進，負磅適中，屬三甲分子。



方駿暉