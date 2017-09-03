  • 2017年9月3日 星期日
  • 28º
  • 85%
熱門： 瑪娃港姐國歌法全運會空氣污染

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——櫻花戰士乘勝追擊

2017-09-03 列印
        李易達近十季開鑼戰共獲七場頭馬，以中下游馬房來說，算是很好的成績，此馬房在五班賽的成績特別好，所以今次想吼第二場大冷門「乘勝追擊」。雖然此駒在陣上從無佳績，但減分多時，現降至五班就有微利。上季開鑼戰便有「紅牡丹」同樣是從無表現而爆冷勝出，相信是減分到位之故，所以博一博「乘勝追擊」，希望會有驚喜。

        此外，第五場人人都追捧羅富全開齋，「銘記心中」論馬當然好，但肯定被過分熱捧。反而方嘉柏接收的轉倉馬，向來有不俗成績，「櫻花戰士」在五班起步，依然換到好分頭，更加抵博。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd