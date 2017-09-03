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﻿健談馬事——川河尊駒打硬仗

2017-09-03 列印
　　新馬季今日開鑼，首次與《頭條日報》讀者見面，希望心水馬能幫到大家。

　　今日重頭戲是第三場特首盃，方嘉柏馬房的「川河尊駒」，純計評分與掛頭牌的「有得威」相差三十分，受讓廿磅雖然要蝕十分，但卻認定前駒是破格馬。皆因「川河尊駒」是方廄近季少數能在頭三仗取勝的自購馬，目前根本仍處於虛分，賽前做足準備打硬仗，預期會有好表現。

　　另一心水是「樂滿家」，上季未出賽前，試直路大閘表現討好，以目前進度及狀況，若跑轉彎路程肯定不會吼，純粹因這次轉攻直路賽，而且同場預期會成熱門的「美麗皇牌」、「夢幻仙子」及「運財童子」各有不足，因此博牠交出驚喜表現。

子健
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