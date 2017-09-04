﻿沈集成衞冕特首盃 徐雨石梅開二度 莫雷拉開鑼掃五W

昨日新馬季開鑼，莫雷拉繼續獨領風騷，由頭場開始直落贏五W，結果在第六場賽後已提前成為騎師王。至於沈集成與莫雷拉合作憑「四季旺」及「家品皇者」包辦第三口孖寶，前駒更捧走特首盃。而新開倉的羅富全則憑雷神策騎的「銘記心中」打響頭炮。其餘徐雨石憑「好友益」及「蒙古王」梅開二度。巫顯東第二場犯規，罰停賽兩日。



沈集成昨日憑莫雷拉壓陣的「四季旺」及「家品皇者」起孖，前駒為練者衞冕特首盃，後駒拍賣價高達一千零五十萬，結果一出即勝顯身價。沈集成賽後說：「很高興『四季旺』能夠取得跨季孖寶，牠今仗負輕磅佔優勢，而特首盃亦一向有利輕磅馬。我打算安排此駒下仗角逐十月一日的三級賽慶典盃，希望莫雷拉屆時肯繼續壓陣。『家品皇者』上季仍得三歲時，莫雷拉曾在晨課操練後，認為不要急於出賽，我當然聽取其專業意見，結果今季轉四歲即一出告捷，此駒甚具質素，千二米日後或會嫌路短。」



至於同樣由莫雷拉建功的「同得福」及「智有心得」，前駒練者蘇偉賢指：「上季我已知道『同得福』是好馬，但為了珍惜羽毛，所以一直操而不戰，其實今次同場的『永旺喜喜』也有好質素，不過只得三歲，前駒則四歲成熟較佳，日後可以增程發展。」



「智有心得」馬主吳嵩透露：「早在上月六日，莫雷拉便發短訊給我和鄭俊偉，謂如果『智有心得』報跑開鑼日五班千六米，希望可以夥拍上陣，同時認為機會不俗，我當然樂於交他主轡，而最終亦在其出色留放下取勝。此駒質素介乎四十分至五十分之間，回到四班賽相信仍有機會再捷，但觀乎今仗在最後二百米才逐步發力，下次增程跑田草千八米或更長路程，應該更合腳法。」



另一方面，大摩昨日與新主帥貝湯美亦攜手開齋，憑「多紅利」取得一W，練者表示：「『多紅利』是我為馬主由澳洲購入，起初甚有期望，但後來進度受阻，幸好今季轉四歲情況好轉，今仗其後勁凌厲，取勝難度不低，我打算讓牠兩周後再跑直路賽，預料仍可爭功。」



此外，上季開鑼日有馬贏的徐雨石，今季延續佳績，憑「好友益」及「蒙古王」梅開二度，練者賽後說：「『好友益』在四班經常能夠接近，今仗則贏在羅理雅的硬功發揮，於最後五十米省得起馬兒後勁。而『蒙古王』與『太陽喜喜』及『怪獸家長』再度同入三甲，只是名次調換了，前駒今仗主要贏在排二檔有利。」



記者：文傑、亨利