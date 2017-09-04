﻿馬場浮世繪——羅富全首駒即勝銘記心中

新紮華人倉主羅富全昨日雖然只派出一匹「銘記心中」上陣，但仍然能在莫雷拉胯下一擊即中，取得百分百勝出率。羅富全暑期獲不少馬匹加盟，可見人緣甚佳，事實上，「銘記心中」在直路衝刺的時候，只見蘇偉賢在看台大聲打氣，認真老友鬼鬼。而在影頭馬相的時候，就見蔡約翰第一時間上前恭賀羅富全，並且一起拉頭馬。此外，羅富全太太與舅仔何華麟自然也支持，還有馬迷高舉「銘記心中」畫作，力撐羅富全旗開得勝！



至於羅富全之後表示，「銘記心中」狀態一直很好，在五班也有優勢，而第一次派馬上陣就能取勝，當然感到非常開心，要多謝馬房手足的努力，前波士蔡約翰也令自己獲益良多，此外還要多謝一眾馬主的支持。