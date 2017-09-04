  • 2017年9月4日 星期一
  • 27º
  • 86%
熱門： 瑪娃港姐國歌法全運會空氣污染

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——蘇偉賢攞頭彩好high

2017-09-04 列印
Previous Next

  新馬季昨日開鑼，首場頭馬由偉廄「同得福」輕鬆勝出，練者蘇偉賢成功奪得頭彩，賽後表現得非常高興，更在凱旋門捉實太座猛錫其臉頰，盡顯恩愛之情！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd