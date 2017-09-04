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﻿馬場浮世繪——騎師王跑兩場就封盤

2017-09-04 列印
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  昨日跑罷頭兩場賽事之後，莫雷拉已憑「同得福」及「智有心得」包辦孖寶，馬會隨即宣布，騎師王因為缺乏競爭性而封盤，由於只跑了兩場賽事便暫停受注，情況罕見，果然雷神之後再贏「四季旺」、「家品皇者」及「銘記心中」，到第六場賽後提前成為騎師王。
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