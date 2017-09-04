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﻿馬場浮世繪——羅理雅復出即有馬贏

2017-09-04 列印
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  上季四月十七日因為策騎「飛鶯」墮馬受傷的羅理雅，相隔近五月之後，昨日不但在開鑼日重跨馬背，更憑「好友益」取得頭馬，騎者今季一早開操，看來對於本身狀態幫助極大。
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