  • 2017年9月4日 星期一
  • 27º
  • 86%
熱門： 瑪娃港姐國歌法全運會空氣污染

日報新聞 > 馬經

﻿重點出擊——紅星可優先留意

2017-09-04 列印
　　開季首次做節目，第一個話題竟然不是論馬，而是談到「文傑」與「安西」，話說有馬迷在街上巧遇文傑兄，誤將前輩當作小弟，需知我兩身型、體重相似度極高，但論資排輩，小弟恐怕要再加把勁。

　　最近文傑兄在Facebook 提及「賽馬傳媒還有希望嗎？」

　　令小弟有所領會，需知評馬工作一向比較主觀，各人有不同方法準則，文傑兄傾向觀操派別及一些統計數據，每朝天未光已於馬場工作，而更令小弟敬佩的，是文傑兄為工作所需，選擇住於沙田馬場附近，更甚的是每次做完節目，邀請文傑兄宵夜，亦以工作為由拒絕。真正體會到「勤有功、戲無益」。令小弟今季更需要加把勁。

　　執筆之時正為周三賽事準備，「紅星」上季總場次792，段速前慢後快，步速不利，末段一衝即過所有對手，今次再遇利追的A欄，實值得優先留意！

安西教練
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd