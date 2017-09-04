﻿重點出擊——紅星可優先留意

開季首次做節目，第一個話題竟然不是論馬，而是談到「文傑」與「安西」，話說有馬迷在街上巧遇文傑兄，誤將前輩當作小弟，需知我兩身型、體重相似度極高，但論資排輩，小弟恐怕要再加把勁。



最近文傑兄在Facebook 提及「賽馬傳媒還有希望嗎？」



令小弟有所領會，需知評馬工作一向比較主觀，各人有不同方法準則，文傑兄傾向觀操派別及一些統計數據，每朝天未光已於馬場工作，而更令小弟敬佩的，是文傑兄為工作所需，選擇住於沙田馬場附近，更甚的是每次做完節目，邀請文傑兄宵夜，亦以工作為由拒絕。真正體會到「勤有功、戲無益」。令小弟今季更需要加把勁。



執筆之時正為周三賽事準備，「紅星」上季總場次792，段速前慢後快，步速不利，末段一衝即過所有對手，今次再遇利追的A欄，實值得優先留意！



安西教練