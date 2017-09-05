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﻿馬場浮世繪——郭能賀結婚紀念日望開齋

2017-09-05 列印
  昨天是郭能和太太Trish結婚十二周年紀念日，被問到在這重要日子如何慶祝時，郭能笑謂昨日剛好是開學日，難得幾個子女都要上課而不在家，所以趁機與太太出外午饍，享受二人世界。至於明晚谷中開鑼戰，郭能將策騎六駒，他表示第六場時廄「上浦猛將」在上季尾狀態已經回勇，陣上愈走愈近，周三晚再戰千二米此正宗路程，希望可以補償剛周日「心感」之失，和霍利時攜手開齋。
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