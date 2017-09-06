﻿勝在有方——大英雄四班欺弱手

「大英雄」上季中於谷草千二贏馬，雖然有點群駒密攏，水準不算太高，但蹄下敗將「星光大師」、「驍武」和「威風霸皇」演出甚穩定，照計也有三班中級實力。加分後名次倒退自可理解，但隔三場後稍蝕位仍能氣走其後可在一哩賽入位之「罕曾見」，怎也比三四班升降機高得多。暑期試閘力騎省起心勁後再積極操磨，情況一如「四季旺」，大馬在外地曾一出即勝，用七磅仔不用負重，應有誠意，跑出九成水準也足可在四班憑級數後上欺凌較弱對手。



「獵狐者」上季尾於谷草千二兩度得亞軍，約值四班中上級水準，已成此程專家。試大閘走勢比新勝之「家品皇者」更好，如有進步當可挑戰強敵，大熱也屬正路馬膽。



方駿暉