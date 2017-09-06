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﻿健談馬事——騏名燈滿載而來

2017-09-06 列印
　　許多上季尾七月仍跑開的馬，不但未現疲態，狀態更承接至今季初，且看開鑼日賽果，上述所指的馬，當日贏取了過半數頭馬，所以未來數個回合，仍要繼續吼這類馬。

　　第一場「騏名燈」上季疊埋心水減分，七月中煞科日仍出賽，今季如願降落五班重新出發，八月頭已恢復快試，不用介意無試大閘，因牠向來甚少試閘，睇過早前三駒拍草閘的走勢，更為我帶來驚喜，頗肯定目前狀態水平，操好跑五班谷草千二兼有一檔之利，將有截然不同表現。

　　第三場「滿載而來」與「騏名燈」情況差不多，減夠分落五班重新出發，今次更遇上專門收服重口馬的羅理雅，有齊變身條件。

子健
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