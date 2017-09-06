﻿伊人絮語——潘頓今晚玩得喜

今次列陣第二場的「玩得喜」為四歲英國自購馬，去季七度上陣全落第，評分隨之由七十五分降至現時五十九分，未知何時見底。但從其海外賽績看來，現評分可說甚為着數。



查「玩得喜」父系為歐洲一哩王「小柏高」(Pago Boy)，原本在愛爾蘭由衛爾德訓練，首度上陣成為冷門卻僅負於「達羅素」，再出即成功在利莫里克的三歲處女馬賽中補中，翌仗出爭卻拉二千米的三歲讓磅賽，即使負上一三五磅，最終仍能輕取對手取得連捷。



普遍歐洲賽駒都需要較長時間才能適應水土，因此「玩得喜」上季連場敗陣，實屬情有可原。此駒於八月尾試千二米泥閘時走勢比前進步，今仗雖然要負上頂磅，但牠在英國亦曾在負重磅下勝出，故預期應可應付，加上級數必較今場對手為高，有力為潘頓爭取季內首場頭馬。



Ian