﻿勇敢傳說補上捧盃

昨晚唯一錦標是公益金盃，結果由「勇敢傳說」爆冷取勝，而田泰安、莫雷拉和呂健威齊齊梅開二度，前兩者雖然所獲分數相同，但田泰安另有一席殿軍，最終成為騎師王。



「勇敢傳說」今仗後備補上，結果在蔡明紹胯下爆出三十二倍冷W，練者容天鵬指出：「今仗賽事早段步速甚快，形勢有利『勇敢傳說』發揮。蔡明紹上季已曾索騎此駒，但後來受傷未能操刀，今次後備補上終於如願，但馬兒始終初跑谷草，能夠取勝仍然覺得驚喜。」



莫雷拉和田泰安昨晚都起孖，包括分別為呂廄「獵狐者」及「一道」建功，賽後呂健威表示：「『獵狐者』今仗雖然能夠取勝，卻也付出沉重代價，因為賽後發現流鼻血。不過，此駒馬主年事已高，最重要是影一張靚靚頭馬相，如今總算達成他的心願。『一道』今場抽得內檔，賽前試閘走勢出色，取勝並不意外，雖然其評分逐漸飽和，但跑谷草千二米特別出色，再戰同程仍有機會。」



至於同樣由田泰安取勝的「喜菜」，其練者霍利時說：「『喜菜』上季最後一次出賽時跑谷草一千米，因為起步緩慢的緣故，所以才會後上不及而敗，但從中證明合跑此程。今仗牠再跑同程，負磅不重且排內檔，起步順利之下，入直路望空即輕鬆越過對手取勝，表現出色，日後亦會盡量讓其集中角逐一千米。」



田泰安兩冠一殿封王



另一方面，上周沙田開鑼日食頭胡的蘇偉賢，昨晚在谷草開鑼賽憑「好富有」再贏頭場，練者表示：「『好富有』之前一直欠表現，但由於減分已多，而且今季成長了一歲，再加上配潘明輝減七磅，跑五班賽無論如何也有力一爭，所以賽前已叫馬主找多些朋友入場打氣。此駒已打疊報跑周日賽事，屆時會再上陣。」



至於方嘉柏昨晚憑「事必獲利」打開季內勝門，此駒上季谷草開鑼戰亦曾報捷，練者透露：「『事必獲利』很有性格，但是跑谷草一哩特別準繩，今仗又輕勝對手而回。雖然此駒已經七歲，我的馬房也有很多新馬陸續來港，但是我無意要求牠轉倉或退役，因為牠始終予人感覺有餘未盡，今仗勝後回升四班競逐，仍然有機會再捷。」



此外，姚本輝昨晚與祈普敦合作憑「馬狀元」打開今季勝門，無獨有偶，原來上季練者也是憑此駒開齋，他賽後說：「其實『馬狀元』從來不是新鮮感特佳之馬，反而熱身一仗後會更好，今次季內初出即勝，主要是祈普敦熟悉馬性，同時慢步速亦有利發揮。」



記者：文傑、亨利