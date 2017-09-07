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﻿馬場浮世繪——「同德」餐廳開張大吉

2017-09-07 列印
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  馬會供「優越」客戶專享的全新餐廳「同德」昨開幕，「同德」馬主崔德宣與崔德剛、曾憑此駒多次奪冠的騎練告東尼和王登平、馬會市場及客戶事務執行總監張之杰主持亮燈儀式並留影。
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