  • 2017年9月7日 星期四
  • 28º
  • 80%
熱門： 蔡若蓮鄭松泰豪宅墮斃爾康港姐

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——百萬挑戰賽揭開序幕

2017-09-07 列印
Previous Next

  昨晚谷草開鑼，而跑馬地百萬挑戰賽亦告展開，馬會主席葉錫安博士、行政總裁應家柏、賽馬業務及營運執行總監祈立賢，與贊助商代表齊齊出席簡單而隆重的開幕儀式。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd