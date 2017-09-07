﻿順理成章——馬場就是Sell希望

今個馬季開鑼日全日錄得近十三憶的總投注額。當日頭場由「同得福」取勝，特首盃一役則由「四季旺」奪標。馬迷博彩未必人人贏錢，但香港經歷過佔中、佔旺這類事件衝擊後， 不少人都祈求社會能夠回復和諧、安定。希望馬季開鑼藉這兩駒之勝能帶來好願景，香港經濟繁榮四季旺，人人安居樂業同得福。



一些前輩曾指出當年英國管治香港時，其中藉以穩定社會的一項政策便是推動賽馬博彩讓市民大眾參與。其理念是在貧富懸殊的環境中，要讓基層人士心存希望，提供合法途徑給他們有機會創造財富。某電影對白說；做人沒理想，如像咸魚一樣。所以做人要抱有希望，才能夠活得精彩。



雖然賽馬博彩是馬會先抽稅佣後派彩，要贏錢不會容易。不過不少人肯用點時間做功課，贏點小錢也是有機會的。至於抱買個希望的人士，有時靠一張電腦三T票便能夠成為幸運兒。



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