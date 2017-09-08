﻿霍利時君臨大地

霍利時馬房前晚憑「喜菜」贏得新馬季的首場頭馬，另有「怡德」和「奇真」跑得亞軍，成績十分理想，亦反映練者季初鬥志甚堅。周日田戰，時廄六匹參戰馬的實力不弱，可望延續旺勢繼續數胡。昨晨收操時，霍利時透露對「君臨大地」和「正本雄心」的機會最感樂觀。



「君臨大地」上季第二次出賽，即在田草千六米爆出二十一倍大冷W，如今復出再跑同程，霍利時分析說︰「『君臨大地』上季的表現稍嫌波動，有見及此，上季中牠被安排閹割。雖然手術後復出曾經大敗，然而在煞科日賽事能夠後上跑第三，明顯狀態回勇。經過暑期的休養，『君臨大地」復課以來，狀態進展良好，今次操足而臨角逐贏馬途程，由近期手風甚順的田泰安主轡，當具爭勝機會。倘若臨場步速夠快，其贏面將進一步提升。」



正本雄心馬主用潘頓



霍利時與騎師潘頓自二○一四年九月的「巴其利」後，再未攜手贏馬，上季更只曾合作一次，周日「正本雄心」配潘頓角逐第三場四班千六米，霍利時事前更一早交馬予潘頓過檔試閘，老霍解釋說︰「這是因為『正本雄心』的馬主要求易配潘頓，助馬兒尋求突破，我當然亦順從馬主的要求。雖然『正本雄心』今次是初跑田草千六米，但以其同父同母的兄長『四季旺』之表現估計，相信『正本雄心』的場地及途程適應力亦廣泛，增程可以勝任。我臨場會要求潘頓於早段找尋遮擋留力，待至末段才望空衝刺，望憑後勁爭取勝利。」



至於過去三季均只曾於五班奏捷的「正藍旗」，將列陣於周日頭場五班千四米，霍利時認為馬兒陣上表現穩定，不過隨着年紀漸長，戰鬥力難免逐漸退化，目前要靠強配及抽得內檔之助來維持競爭力，而周日跑正宗途程，配上贏馬拍檔韋達壓陣並抽得四檔，應是贏馬的好機會。



特約記者：文傑