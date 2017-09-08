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﻿馬場浮世繪——田泰安或捨有得威征日戰

2017-09-08 列印
  姚本輝日前正式通知田泰安，希望他能夠夥拍「有得威」角逐下月一日在日本中山競馬場舉行的國際一級賽短途馬錦標，惟當日的沙田賽事，蔡約翰擬將「紅衣醒神」或「翩翩」其中一駒的帥印交予田泰安，角逐一千米三級賽慶典盃，田泰安一時間面對魚與熊掌之難。但由於田泰安和蔡約翰向來合作緊密，加上「紅衣醒神」和「翩翩」都有望入選十二月的香港短途錦標。因此，田泰安目前比較傾向當日留港披甲，但仍有待日內與蔡約翰和姚本輝研究，才作最後決定。
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