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﻿馬場浮世繪——貝湯美今覆診照報周日賽

2017-09-08 列印
  摩廄主帥貝湯美前晚因為感染病毒而身體不適，未能在谷中揭幕戰披甲，昨晨仍未能操馬，不過仍如常入紙參加周日賽事。據悉貝湯美雖然缺席周三谷戰，但情況未至太嚴重，經過休息後已逐漸康復，今早就會再到診所覆診，若檢驗後一切無礙，周日便可以復出策騎。

  周日沙田十場賽事，貝湯美卜定五匹座騎，三匹來自摩廐，包括曾在上周日開鑼戰上於特首盃跑第四的「駿皇綵」，今仗增程跑千四米角逐廣東讓賽盃。兩匹外線座騎就來自葉廄，計為「軒轅齊飛」與「好客本色」。
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