﻿張氏理論——旺丁皆因優惠多

開鑼日掛一號風球，但入場人數頗多，老張認為原因甚多，其中一個因素一定是有免費餐券於事前送出了，估計有三幾千人是因此入場的。原來於場外投注站早已派發了廿元餐券，雖不是完全免費，但只要消費三十元就可用這優惠，即十元可當作三十元用。由於馬場內飲食不太貴，每份食品是四五十元，即實際只消費二、三十元就夠。



原來於上季尾，馬會已推出不少優惠，有人可以於中環酒吧區免費取得啤酒票，可於星期三跑馬場夜賽之公眾席換取啤酒，老張也因此得益。此外也有一天是懷舊日，可用廿元購指定懷舊食品如咖喱牛腩飯，而這原價是四十八元的。總之現時馬會為了吸引人入場，是無所不用其極，接近是自貶身價，這令老馬迷心淡了。因為於七八十年代入馬場是身份象徵，尤其是會員席，馬牌要四十元且要會員簽名，而每位會員只限四馬牌，大賽更是兩個，但仍是滿座，反而到今天要免費優惠求人數多交數。



張福元