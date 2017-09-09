﻿一帆風順夠快合泥戰

潘頓剛於周三策騎「事必獲利」取得季內首捷，明日將策騎八駒出賽，他表示自己一直努力工作，對能交出好成績充滿信心，估計開齋後頭馬將陸續有來，而在今戰座騎當中，他認為東廄「勝得威」和蘇廄「一帆風順」取勝機會最高。



「勝得威」於上季尾曾在潘頓胯下取得連捷，可惜季內最後一次上陣，在三級賽精英盃不敵「澳斯卡」跑第二。明日「勝得威」將列陣一班千四米，潘頓分析說：「『勝得威』天生速度良好，上季由我策騎贏馬都是快放取勝，可是精英盃一役，起步後對手以快速領放，因應當時形勢，我認為較合適的戰略是守在牠們後面位置，結果直路上馬兒亦交出不俗追勢，只是頭馬『澳斯卡』演出實在太好，所以我們只能屈居第二。不過後駒目前是全港最高分馬，以此伸算，『勝得威』的實力亦值得尊重。復課後『勝得威』操練正常，上周二試泥閘輕鬆勝出，今次復出跑贏馬途程，負一二八磅不算太重，對手中亦再沒有另一匹『澳斯卡』，取勝機會應樂觀。」



蘇廄「一帆風順」上季尾連續三場跑第三，明日初跑泥地千二米，潘頓說：「現年六歲的『一帆風順』速度好，上周試泥閘走勢亦佳，很大機會適合跑泥地賽，因此蘇保羅今次部署正確。還有很幸運地抽排內檔起步，即使對手中不乏速度型馬，但只要起步後能發揮本身速度，應可前領或守在前列有利位置競跑。若一切順利，我相信『一帆風順』可為我和蘇保羅帶來頭馬。」



李廄「永高」在港唯一頭馬正是由潘頓策騎取得，今番人馬重逢出戰五班千四米，潘頓表示此駒衝刺力強，可是衝勢不能維持太久，所以甚考留放，希望臨場留放得宜，再次為牠取得頭馬。



特約記者：文傑