﻿馬場浮世繪——麥菲文為馬匹受傷事件解畫

有關上周二發生在麥菲文馬房旁行馬機，導致一駒因傷重退役及數駒受傷事件，練馬師麥菲文日前終於還原真相。他表示事發當日下午一時左右，自己身在馬房辦公室內，當時數駒在行馬機作踱步運動，可是不知何故數駒突然受驚，並拔足以高速狂奔，而其他馬匹亦受到影響而狂奔起來，遇上這個情況，他自己及工作人員均束手無策，待八至十分鐘馬匹放慢腳步後，才能夠將牠們拉出行馬機。可是馬匹在炎熱天氣下狂跑長時間，體力上已虛耗太多，最不幸是「超速奇兵」傷重退役、「宸龍」因而未能在周日上陣。可幸是其餘馬匹只是皮外傷及瘀傷，情況不算嚴重。



根據事發時附近馬房工作人員所拍的影片顯示，證明麥菲文的解釋可信。片裏只見馬匹在行馬機內不停奔跑，而部分有關此事的報道，例如有馬匹倒地，產生骨牌效應前仆後繼，更甚有馬匹以相反方向競跑，肯定完全不成立。練馬師麥菲文亦明白今次事件純屬意外，沒有責難任何一位馬房員工。