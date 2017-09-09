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﻿馬場浮世繪——田泰安下月留港騎翩翩

2017-09-09 列印
  經過一天考慮後，田泰安最後決定放棄策騎「有得威」出戰下月一日在日本中山競馬場舉行的短途馬錦標，當日他將留在香港，策騎蔡廄「翩翩」角逐慶典盃。

  田泰安表示自己雖曾策騎「有得威」贏馬，了解該駒實力，可是自己與練馬師蔡約翰合作緊密，自己亦曾夥拍「翩翩」贏馬，今次馬匹負輕磅跑直路賽，形勢有利，而且有機會再策騎牠出戰十二月香港國際賽，所以細心衡量之後作出決定，希望自己選擇正確。
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