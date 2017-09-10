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﻿勝在有方——豈等閒三班贏級數

2017-09-10 列印
　　「豈等閒」前季在二班田草千六能以終極時速22秒19追近馬王級之「明月千里」而氣走「凱旋生輝」，當時至少有二班頂能力。上季初評八十八分時又跑千六，配潘頓賺慢步速而搏殺失手，僅輸給季內成為四歲精英之「鷹雄」。耗力後回落，評分減得多且快，到季尾找到支持點。今季轉投羅廄，喜見體重回升，養壯後試大閘走勢爽勁，論級數能力遠比此組短途馬高，稍蝕也足可取得久違了的頭馬。

        「一定賺」上季戴眼罩後成為忠心鐵馬，準繩中見進步，纏鬥力特強。471場次千四米段段快跟下以佳速奪亞，水準值三班頂。硬拼後體力回落才敗，五月大閘氣管有血後提早歇暑，休後有足夠新鮮感和級數縮程一爭。「軍勇戰略」上季中能在田草千四氣走其後加添兩W之「蒙古王」，實力跟前兩駒相近而比最近同程入冷Q之「閃耀鑽皇」更高。

方駿暉
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