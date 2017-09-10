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﻿翠絲過兩關——飛越峰增程補中

2017-09-10 列印
        今期筆者喜歡蘇偉賢的「飛越峰」，因為最近兩次賽事，偉廄都有頭馬交出，今戰也是成手惡馬，此駒在開鑼日力拼僅敗，熱身後匆匆增程再出，是時候交代了。練者指出，今季此駒的馬身養壯，實屬好現象，本身有進步空間，身處四班亦超級。

        另外，近日多個馬房紛紛開齋，今次文廄都甚多惡馬，幕後話有信心贏馬。當中「紅海威」操足而臨，官仔馬小休有新鮮感特佳，可以留意。

珊翠絲
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