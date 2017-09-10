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﻿健談馬事——摩高一丈草地都掂

2017-09-10 列印
　　第二場五班草地一千米，莫雷拉肯再騎「七彩」，今季轉投羅富全馬房，早在八月中已恢復快試，本月初試埋大閘，每課都有好觀感，喘鳴症馬最宜休後復出跑短途，羅富全肯出王牌報這次直路賽，決定有見地，比起轉彎路程，減低阻窒風險，有助這匹喘鳴症馬發揮應有水準。

　　第八場三班草地千六米，「摩高一丈」承接上季尾勢頭，大摩今季夠膽壓逼，八月中開始為馬兒加辣準備，經過密集拍跳、大閘後，狀態比起上季連場入位，絕對有過之而無不及。此駒來港前跑草地為主，腳法並不局限跑泥地，由上季的韋達改配貝湯美，排埋一檔，沿途貼欄，對常會在直路內閃的「摩高一丈」會起到一定幫助。

子健
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