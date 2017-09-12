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﻿馬場浮世繪——馬會擬受注南非大都會錦標

2017-09-12 列印
  馬會擬於明年一月二十七日首次轉播南非賽事，戲碼是在凱尼沃斯馬場舉行的「大都會錦標賽馬日」。大都會錦標賽馬日在南非的馬季中，與德班七月盃賽馬日齊名，同屬全年兩個最重要的賽日。重頭戲為四場一級大賽，包括二千米的大都會錦標與開普敦打吡。若然成事，馬迷將可看到不少熟悉的面孔，如麥偉利、雷景勳、馬安東與杜鵬志等曾在港上陣的好手。
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