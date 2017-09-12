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﻿馬場浮世繪——史卓豐睇好川河寶駒

2017-09-12 列印
  史卓豐在開鑼日騎「大籐王」開齋後，剛周日則夥拍「旌暉」捧走廣東讓賽盃，季初成績甚為理想，而明晚谷戰雖然只得兩匹座騎，卻不無贏馬機會。史卓豐表示苗廄的「川河寶駒」試泥閘後上不差，狀態已逐漸操起，往績上跑一六五○米亦最合腳法，今仗排內檔有利於留放，故即使無緣為騎過的『包裝騎士』操刀，但有幸可策『川河寶駒』上陣，仍未嘗無贏馬機會。至於葉廄的「榮冠大道」，史卓豐指牠近期連課走勢不差，已回復作戰狀態，雖然初跑谷草中距離都有能力接近。
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