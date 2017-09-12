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﻿馬場浮世繪——黎海榮留院觀察手術待定

2017-09-12 列印
  剛周日策「育成寶貝」墮馬受傷的黎海榮，昨日仍須留院接受觀察，據悉主診醫生仍在評估其傷勢，暫時未知他左手手腕骨裂之處是否要接受手術，但會在日內決定。幸好墮馬後曾一度失去知覺的榮仔，經詳細檢驗之後，腦部已肯定無問題，算是不幸中之大幸。
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