﻿馬場浮世繪——黎海榮留院觀察手術待定

潘頓上周三憑「事必獲利」開齋，剛周日則夥拍「一帆風順」增添進帳，手風逐漸轉順，明晚谷戰騎足八場，他坦言不乏牌面馬在手，有望再次贏馬，其中以匆匆再出的「理想回報」，以及上季尾狀態回勇的「慣勝聆聽」的機會較佳。 沈廄「理想回報」上周三跑谷草千二被捧成大熱，可惜後上不及屈居第三，「理想回報」匆匆再戰同程，潘頓認為有望收復前失︰「『理想回報』上仗排在內檔，我本來希望可跟守中間或稍為前置，可惜牠起步被碰撞而失去平衝，然後再受擠碰收慢而墜退至較後位置，直路上即使追勁不俗，亦已為時太晚，並未能發揮出真正威力，可幸耗力不算太多，所以今仗匆匆再跑決定正確，我亦相信牠能以更佳狀態迎戰。排位後，...

2017-09-12