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﻿馬場浮世繪——WeChat買餐廳禮券抽大獎

2017-09-12 列印
  現時用WeChat錢包購買HKJC馬場餐廳禮券，除可入場享受美食，更可參加抽獎遊戲，參加次數並無限制，換言之買得愈多，中獎機會愈大。頭獎一名可得一萬元的旅遊禮券，另有安慰獎二十個，各得二百元超市禮券，截止日期為九月三十日，抽獎結果刊於十月六日的《星島日報》及《英文虎報》。
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