﻿勝在有方——鑽石巨匠級數佔優

「鑽石巨匠」前季尾於三班狂勝谷草一千，已反映能力值三班中上級。去季初於谷草千二能跟其後贏二班之「鴻圖飛星」跑近，反映進度仍佳。季中兩度配柏寶均跑得好，先是在一千米力逼實力指標「威風霸皇」，翌戰谷草千二在段段快跟之下也僅敗於其後能勝之「秘密武器」和「摯友無敵」，確認實力比三班中級馬略高。暑期調低了四分，今重配柏寶而負磅不重，試大閘走勢見好，沿欄跟好位後有力在直路爆一段勁，柏寶難得有實力座騎，定會爭取成績。



「翡翠劇院」上季尾初跑谷草，段速快而跟得急，仍能氣走當時甚銳之「愛樂寶」和「志友運」，反映谷草威力強，剛轉四歲之澳洲自購馬，望可憑進度保持谷草不敗。



方駿暉