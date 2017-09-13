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﻿健談馬事——紅星補中樂觀

2017-09-13 列印
　　投注快活谷賽事，向來宜短忌長，因為短途賽的形勢多比中長途較清晰明朗，結合檔位因素，估算步速的偏差不會太大。

　　第一場四班千二米，「紅星」隔七日再跑，換潘明輝減磅，轉抽三檔，條件遠比上仗好，論馬有本事，跨季跑多仗同程，末段都能交出廿三秒以內竄勁，顯然非一般四班谷草短途馬可比，只要人馬有正常發揮，補中機會相當樂觀。

　　第七場三班千二米，「翡翠劇院」上季尾標尾會贏同程，當時進度實非太好，情緒欠穩、重口是最大問題，碰巧遇到超快步速，形勢有助讓其順跟，人馬不必鬥力，結果得手；今季轉四歲，進度持續向上，上述缺點都有改善，結合今場形勢及排檔，有望贏跨季孖寶。

子健
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