﻿伊人絮語——信田泰安招多福

環看今晚各騎師的座騎實力，若投注騎師王彩池，我會傾向支持潘頓多一點。雖然這位前冠軍騎師近期手風一般，但今期座騎實力頗佳，特別是第一場的「幸運興隆」，連同海外賽績，這匹出自「白金礦」的五歲馬仍是處女之身，但自降至四班後已連場走近，本身休後特佳，九月初試閘走來點到即止。今場對手方面，當然是由潘明輝策騎兼獲減七磅的「紅星」。



另一邊廂，田泰安在剛賽日大演帽子戲法，而今晚出爭第五場的「招多福」，上季一出即在同程爆大冷W，北半球自購馬現時五歲，看來已踏入大熟大勇之境，可望一出即勝。



Ian