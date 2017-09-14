﻿潘明輝四W捧盃封王

昨晚潘明輝手風大順，分別憑「紅星」、「你知我意」、「電子群英」及「發明小子」報捷，同時捧走花旗盃兼成為騎師王。至於田泰安與苗禮德合作憑「招多福」贏馬之餘，騎練分別另贏「魔幻神駿」及「川河寶駒」，齊齊梅開二度。此外，杜利萊第三場犯規，罰停賽兩日及一萬元。莫雷拉第二場用鞭不當，罰款一萬元。



潘明輝昨晚四喜臨門，並且憑「電子群英」捧走花旗盃，練者文家良打開今季勝門，賽後開心地說：「『電子群英』季內狀態來得特別早，今仗配見習生潘明輝減七磅，而且排在一檔，條件相當有利，但始終歸功潘明輝臨場走位出色，發揮值得讚賞。此駒拼過今場後，已經失去新鮮感，所以下仗將競逐谷草千二米，希望屆時可以繼續有好表現。」



而潘明輝另外憑「紅星」及「你知我意」包辦第一口孖寶，前駒練者葉楚航表示：「『紅星』運氣欠佳，經常抽排外檔，今場終於排得內檔，沿途際遇良好，再者又有潘明輝減七磅的優惠，勝回一仗很合理，牠升上三班仍可一爭。」



「你知我意」練者告達理則說：「過往郭能曾經多次策騎『你知我意』，賽前都表示可以取勝，但卻一直贏不到，可能因為牠比較瘦削，所以今次決定改配潘明輝減磅一試，結果終於以短距離取勝，實在非常有運。」



至於潘明輝第四W是沈廄「發明小子」，而且獨贏有十七倍，練者沈集成透露：「今戰場地看來不利放頭，『發明小子』排七檔不算好，所以我吩咐潘明輝，若遇慢步速便中段發力，結果他成功辦到。其實賽前我曾找羅理雅為此駒壓陣，但他選騎他駒，如今走寶了。」



另一方面，石廄「埼豐」與伯廄「魔幻神駿」昨晚平頭冠軍，前駒練者徐雨石開季至今次次有馬贏，他表示：「『埼豐』的谷草性能較好，但跑泥地一哩亦合發揮，今仗牠與『魔幻神駿』鬥得激烈，兩駒衝線時我也沒有把握，最終影相平頭冠軍，皆大歡喜。」



此外，苗禮德昨晚憑「招多福」及「川河寶駒」起孖，練者說：「『招多福』是北半球馬，今季五歲仍有進步，近期操練表現良好，試泥閘亦有走勢，今場抽得內檔，同場對手實力不強，贏馬不算太意外，希望加分後仍能夠爭取連捷，如果在較鬆軟場地競逐，把握會更大。至於我上季接手訓練『川河寶駒』後，牠在收鑼前已在陣上跑得接近，今季一早復課下，狀態回勇甚快，矛頭已指向今仗。」



記者：文傑、亨利