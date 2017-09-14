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﻿馬場浮世繪——第三場平頭皆大歡喜

2017-09-14 列印
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  昨晚第三場賽事，「埼豐」及「魔幻神駿」衝線時一內一外，要影相分勝負，在等待期間，兩駒鞍上人黃皓楠和田泰安齊齊望實大屏幕，結果平頭皆大歡喜，二人隨即擊掌互相道賀！

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