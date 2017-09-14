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﻿馬場浮世繪——賴維銘又幫偉廄爆冷

2017-09-14 列印
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  上季賴維銘養傷多時，復出後全季只憑偉廄「財神」交出頭馬，可見蘇偉關係匪淺，而昨晚賴仔又與蘇偉賢擦出火花，合作憑「競駿時代」一放到底，爆出五十八倍大冷W！
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