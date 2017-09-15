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﻿馬場浮世繪——黎海榮需養傷三個月

2017-09-15 列印
  黎海榮於九月十日策騎「育成寶貝」出賽時被拋下，導致左手腕骨裂。他昨日已接受手術，醫生初步的意見認為，他有可能需要休息達三個月才能恢復策騎出賽。

  至於黎海榮何時可以恢復策騎，馬會將於適當時間再作公布。
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