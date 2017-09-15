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﻿馬場浮世繪——眾騎師為賽馬會社區盃備戰

2017-09-15 列印
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  莫雷拉（下圖右）、柏寶（下圖左）、貝湯美、史卓豐和梁家俊等七位騎師，為備戰下周六旺角大球場舉行的足球慈善賽「香港賽馬會社區盃」，昨午聯同山度士等香港足球名宿，特別在黃竹坑運動場約戰聖約瑟書院校隊，進行熱身。

         至於下周六三點在旺角大球場舉行的「香港賽馬會社區盃」，將由黃興桂領隊，成員包括六十年代至今不同年代足球名宿的「桂神邀請隊」，對戰由現役騎師組成，退休練馬師伍碧權出任領隊的「雷神邀請隊」。屆時馬會行政總裁應家柏將主持開球禮。
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