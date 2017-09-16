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﻿勝在有方——駿馬翹楚後上取勝

2017-09-16 列印
  「駿馬翹楚」上季初可在四班千四得一W一P，其中初出可氣走隨後能在三班加添一冠一季之「情趣」，當時實力至少值四班中上級。其後表現回落，直至季尾才回勇，雖只贏五班，但兩匹蹄下敗將季內均已勝，本身回到四班也可在千四追入一席亞軍，末段造22秒91，僅稍遜同日於三班同程入位之馬，重現上季初九成功力。今次排檔雖外移，不過對手非強，且比兩匹主要對手賺了已熱身開氣之利，如走二疊跟三至六位，有力後上取勝。

  「正是你」前季表現值三班頂，可惜其後戰鬥力回落。上季初於三班取得無威脅之季軍，要跌到四班才見底。但上季尾同程亞軍的水準不差，於此組起用雷神且抽好檔，力足重開勝門。

方駿暉
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