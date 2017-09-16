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﻿健談馬事——貝奇利 轉弱為強

2017-09-16 列印
　　今日沙田十場泥草混合賽，形勢呈兩極化，應先避開範圍闊的場合，如三、四、五、七、十場。

　　第二場四班一千米，十匹馬水準參差，最進步、最大變化是「貝奇利」，上季受健康困擾，操練與出賽頻率都不正常；今季喜見轉弱為強，身形與上季判若兩駒，用行內術語「漲身」來形容，可謂最是貼切，埋門愈操愈吸引，預期會交出比上季更強的水準。

　　第六場四班千四米，選馬範圍不闊，鎖定「勝利專家」、「佳運來」、「鑽飾傳奇」及「自動波」。最值一提是「勝利專家」，上仗力拼搏輸後，復課先在大圈跳，周四再被安排在草地跳，工夫較正常做得更多，而體重卻不跌反升，可博持續打疊好。

子健
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