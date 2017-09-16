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日報新聞 > 馬經

﻿伊人絮語——貝湯美的確威風

2017-09-16 列印
  貝湯美自開鑼日替大摩勝出「多紅利」後便無進帳，惟今次第八場「確威風」已連場試準，上仗出爭谷草末段追勢頗佳，來港前曾於東奔勝出千二米表列賽，蹄下敗將「莫加多村」現時在澳洲仍評八十餘分，反之「確威風」經多場敗陣後，評分已一再下調可望從低位反彈。

  第十場「勇霸神駒」本應要負頂磅，但配潘明輝僅需負一二六磅，形勢自然理想。查人馬上季曾合作並取得勝利，雖然之後馬兒操練情況略欠完整，也沒有再被安排上陣，但相對地換來一個充裕的休息期，對牠更為合適。「勇霸神駒」今季復課操練已足，試閘餘勢甚強，今仗排一檔起步，若可輕鬆地掌控步速，有力取得跨季三連捷。

Ian
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