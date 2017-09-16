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﻿翠絲過兩關——炸魚薯條多紅利

2017-09-16 列印
今次頭場許多人想追李易達開齋，「正是你」強配雷神亦難免被熱捧。此駒計馬當然有機會，因為畢竟有點班底。不過大馬未熱身，始終是久未贏過，捧到兩倍幾是不值得的。反而「炸魚薯條」勝在是典型三、四班升降機，像「海之濤」一樣，常在四班有驚喜兼有分頭，所以筆者寧願博後駒。

此外，「多紅利」上次贏得好精采，大摩話貝湯美的發揮一絕，此駒之前有呼吸問題影響表現，多得鞍上人的留放功力，令馬兒判若兩駒，有機會跑回來港前於級際賽取得好成績的水準。當然，今場有大樹遮蔭兼有分頭，寶尾仍然追得過。

珊翠絲
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