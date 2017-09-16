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﻿馬場浮世繪——競駿會今季奪首W

2017-09-16 列印
　　競駿會的專屬賽駒「競駿時代」，剛周三晚於谷草三班千二米賽事上陣，雖然臨場是五十多倍的大冷門，但無阻競駿會會員的鮮明鬥志，仍然落力支持打氣，部分競駿會會員更與親友一同前往馬匹亮相圈，與練馬師和騎師會面，並以最佳位置觀賞「競駿時代」作賽。賽事一開始，「競駿時代」應聲彈出，最終更一放到底，奪得了牠今季的第一場勝利，也為競駿會取得今季第一W！「競駿時代」周三晚的優異演出，令一眾競駿會會員確信牠今季有望再上一層樓。作為競駿會會員，不用擁用自己的賽駒，也能分享和感受作為馬主的驕傲和喜悅，與眾會員同樂並一嘗當馬主的寶貴經驗，確實難能可貴。
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