﻿呂健威喜中三元 蔡廄開齋首映捧盃 莫雷拉五福臨門

昨日唯一錦標是中華游樂會盃，結果由蔡廄「首映」奪得，騎者莫雷拉另贏「鑽之友」、「大步走」、「鑽飾傳奇」及「同得福」，五W兼做騎師王。至於呂健威則贏「幸福加數」、「鑽飾傳奇」及「萬馬奔騰」，是今季首位練者一日三捷。



剛周三谷戰連Q都未入過的莫雷拉，昨日返回沙田回復強勢，先後勝出「鑽之友」、「大步走」、「鑽飾傳奇」、「首映」及「同得福」，其中「首映」是蔡約翰今季開齋馬，並為練者捧走中華游樂會盃，馬主王世龍賽後說：「『首映』以往容易搶口，但莫雷拉韁繩好，今仗牠跑來很舒服，當然負輕磅及排檔有利，也是致勝因素。此駒今仗終於在田草取勝，日後部署可以有更多選擇，希望跑千二米同樣能應付。」



至於「鑽之友」及「大步走」都在泥地報捷，前駒馬主姚文雄透露：「『鑽之友』以往在蔡廄，故我與羅富全認識已久，馬匹本身並無問題，只有評分偏高，減至目前水平已有優勢，所以今次賽前我甚有信心，相信牠之後仍可繼續反彈。」



「大步走」練者何良則說：「『大步走』今季大有進步，體重亦增加了，今仗贏馬是意料中事，日後我會部署牠主攻泥地。」



而「同得福」今仗與東廄「美麗皇牌」叮噹馬頭過終點，結果險勝，莫雷拉贏得第五W，練者蘇偉賢表示：「我今季有幾場賽事都僅僅博失，今次總算險勝一場。『同得福』是一匹好馬，由行圈到陣上拼搏都表現專業，希望之後進度保持，可以扶搖直上，暫時我未決定是否讓其增程角逐。」



另一方面，呂健威昨日雖然只出馬四匹，但擺明精兵制，其中「幸福加數」及「鑽飾傳奇」分別在潘頓和莫雷拉胯下大熱掄元，另「萬馬奔騰」則由楊明綸半冷取勝，呂健威成為今季首位練者一日三捷，賽後他開心地說：「『幸福加數』暑期後有點成長，但最重要是健康正常，今次對手甚弱，牠本身減分已多，勝回一仗很合理，如果健康無礙，之後可望繼續進步，升上第三班仍力足一爭。『鑽飾傳奇』跑法太被動，所以較難贏，今場把握排一檔跟前走，而莫雷拉策騎亦令馬兒展步暢順，結果勝回一仗。『萬馬奔騰』已經七歲，可能老馬利季初，所以今仗成功補中，實在其狀態於暑期後也起得很好。」



此外，方嘉柏昨日憑「金武士」贏馬，騎者何澤堯則開齋，練者表示：「『金武士』上季也是季初贏馬，雖然今仗的狀態不及當時，但由於跑乾快地特別出色，加上早段多駒搶前，將步速扯得太快，令牠依然能夠以凌厲後勁取勝，以馬兒目前評分水平而言，季內仍有望再贏一場頭馬。」



記者：文傑、亨利