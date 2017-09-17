﻿馬場浮世繪——應家柏談港馬禁運澳事件

澳洲農業及水資源署早前宣布，將暫停香港馬匹入口澳洲，馬會行政總裁應家柏昨日開腔回應，指此事對香港馬圈的短線影響，會見於十二月舉行的國際賽，如大衞希斯本有意派馬來港出征，現時其計劃應會告吹。另外，本地不少退役馬原先擬會運返澳洲頤養天年，現在要另覓辦法，剛退役的「好好計」便成為事件的受害者。至於長遠而言，即使澳洲馬匹進口香港並不受此禁令限制，但因不少馬匹買賣的協議都設有可退貨條款，所以將來不少交易都會受影響。另外，因澳洲馬匹將不可來港作賽，香港馬會未來在越洋轉播賽事的選擇方面，亦會慎重考慮有關因素。



應家柏又指，肇事原因主要是溝通問題，由於彼邦有關部門剛換上新班子，而新班子與賽馬業界未有良好溝通，遂才有今次決定。現時除香港馬會外，澳洲業界及領事館正跟當地政府部署協商及對話，不過未必能短期內解決事件。



澳洲今次下禁令的起因，主要是針香港及從此所設的「無規定馬屬動物疫病區」之安全問題，應家柏表示廣州從化的一切設施及監管，已獲歐盟及大部分賽馬國家承認，所以不擔心其他國家政府會效法澳洲做法。